Stefania Orlando: "Smarrita dopo la fine del matrimonio, credevo di invecchiare con Simone"

A cinque mesi dalla fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi, Stefania Orlando è pronta a ricominciare da sé e a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, non solo sentimentale. A breve, infatti, sarà al timone di un nuovo programma su Real Time che parla di famiglia, casa e cambiamenti, in perfetta sintonia con il periodo che sta attraversando.

"Sono in una fase nuova, inaspettata" rivela in un'intervista a Gente, tornando a parlare della lunga relazione con il musicista, finita dopo 15 anni: "Sicuramente non avevo previsto quello che è successo nella mia vita privata. Credevo che sarei invecchiata con Simone, invece il destino ha deciso in maniera diversa. Mi risuonano dentro le parole di una canzone di Ornella Vanoni: 'Bisogna imparare ad amarsi in questa vita. Bisogna imparare a lasciarsi quando è finita. E vivere ogni istante fino all'ultima emozione. Così saremo vivi'". Ed è proprio quello che ha fatto: "Si può tentare di restare insieme - spiega - ma quando capisci che l'altro ha bisogno di andare via e dei suoi spazi, credo che la forma più alta di amore sia lasciare andare".

Del suo matrimonio non rimpiange niente, anzi: "Ho passato quindici anni meravigliosi con Simone e lo ringrazierò sempre - spiega ancora Stefania Orlando - Non tutti riescono a essere felici così a lungo: sono grata per quello che abbiamo vissuto". Tra loro i rapporti sono buoni, ma è ancora troppo presto per tornare vicini in un'altra forma. "Ci siamo sentiti per Natale" fa sapere la conduttrice, che sul suo futuro non ha dubbi: "Lo guardo con grande curiosità. All'inizio mi sono sentita smarrita, ora sono più carica. Non so quello che succederà, vivo giorno per giorno, facendo programmi all'ultimo minuto, una modalità nuova per me che ero abituata a pensare e programmare tutto in coppia".