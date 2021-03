Stefania Orlando senza filtri: "Il sesso con mio marito? Non mi è mancato per mesi"

"Il sesso le è mancato?". "La verità? No". Non usa mezzi termini Stefania Orlando, 54 anni, per raccontare la sua esperienza al Grande Fratello Vip e, in particolare, il modo in cui ha gestito la lontananza dal marito Simone Gianlorenzi, 45. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. "Mancandomi l'oggetto del desiderio, non sentivo tutta questa esigenza", spiega la showgirl in un'intervista rilasciata al magazine Chi, nel numero in edicola questa settimana.

Sesso a parte, però, la mancanza di Simone si è fatta sentire nei sei mesi trascorsi all'interno della Casa di Cinecittà. "Avevo nostalgia della sua presenza, delle sue rassicurazioni, della nostra Margot e, soprattutto, dei suoi abbracci. Del reto le paure e i dubbi spariscono solo quando ti abbraccia la persona giusta".

E la persona giusta per Stefania è arrivata nel 2008, quando appunto è avvenuto il primo incontro con Simone. Una storia lunga e solida, la loro, approdata nelle nozze nel 2019. Per lei si trattava di seconde nozze. Per due anni infatti è stata sposata con l'attore Andrea Roncato, fino al 1999, dopo quattro anni di fidanzamento. Un amore finito anche a causa delle difficoltà che lui si stava trovando ad affrontare, in mezzo ad un periodo segnato dagli eccessi. Un addio che ha lasciato spazio a Simone.