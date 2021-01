Stefano De Martino e Mariacarla Boscono vivono insieme? Le foto che (ri)accendono il gossip

La vita privata di Stefano De Martino continua ad essere indagata dal gossip da quando la fine del matrimonio con Belen Rodriguez è stata definitivamente scritta da un fallimentare tentativo di recupero. “Vi prometto che se mi innamoro vi faccio sapere, ve lo giuro”, aveva assicurato tempo fa il ballerino che, ormai consacrato nel ruolo di conduttore di successo del programma di Rai2 ‘Stasera tutto è possibile’, non ha mai più fatto accenno a nuove donne nella sua vita dopo l’ex moglie (che adesso si vocifera essere in dolce attesa del nuovo fidanzato).

L’ultima affettuosa amicizia attribuita a De Martino ha avuto la statuaria fisicità della modella Mariacarla Boscono, già compagna del cantante Ghali, con cui era stato paparazzato mesi fa. Anche in questo caso, nessun accenno è arrivato dai due in merito a una presunta relazione che adesso torna al centro delle attenzioni per le foto diffuse dal settimanale Gente che riaprono nuovi scenari.

Stefano De Martino e Mariacarla Boscono stanno insieme? Le ultime foto

La possibilità che effettivamente tra Stefano De Martino e Mariacarla Boscono ci sia del tenero è stata di nuovo sollevata dalle immagini che mostrano la modella all’esterno della casa milanese di Stefano mentre è intenta ad aprire il portone con un mazzo di chiavi. Il dettaglio lascia immaginare come tra i due possa essere in corso una relazione già ben avviata, al punto da prevedere una stabile presenza della donna nell’abitazione del ballerino che, dal canto suo, non commenta né smentisce. E a nulla servono i social per cercare indizi che avvalorino la possibilità: l’unica persona a cui fa riferimento nelle storie Instagram è il figlio Santiago, protagonista assoluto delle sue giornate trascorse nelle vesti di amorevole papà.

(Sotto, le foto pubblicate dal settimanale 'Gente')