Taylor Mega ricorda il flirt con Flavio Briatore in tv: "Mi ero fissata, lui il mio prototipo di uomo"

Ospite di Donne al bivio, programma condotto da Monica Setta su Rai2, Taylor Mega ha parlato di sé, della sua attività di influencer e anche della sua vita privata che qualche anno fa, per un breve periodo, è stata condivisa con quella di Flavio Briatore. Era il 2018 quando la ex concorrente dell'Isola dei Famosi ammise per la prima volta di avere avuto una relazione con l'imprenditore, allora da poco separato dalla ex moglie Elisabetta Gregoraci.

"Ho avuto un flirt con Briatore, è durata pochissimo. Era prima dell'Isola dei Famosi, io non volevo neppure che uscisse la cosa, mettevo tutte storie in cui non si capiva che fossi a Monte Carlo" ha ricordato Taylor Mega, da sempre attratta dal manager di 43 anni più grande di lui. "Mi ero un po' fissata, sai quando hai dei fetish? Io avevo quel prototipo di uomo. Ero molto giovane, mi piaceva prima di vederlo di persona. Poi l'ho conosciuto, mi ha corteggiato". I due interruppero la relazione senza un motivo reale: "È durata poco. C'è stato un ghosting da entrambi i lati", ha aggiunto.

Oggi Taylor Mega è single dopo la fine della sua storia con Tony Effe a cui è legata da grande affetto. Il suo sogno resta comunque quello di innamorarsi ancora: "Mi piacerebbe trovare l'amore e avere una figlia, speriamo".