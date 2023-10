Tiziano Ferro ritrova il sorriso grazie ai figli: il costume di Halloween è bellissimo

"Buon Halloween dalla famiglia polpo", così Tiziano Ferro ha presentato ai suoi follower il costume di Halloween che lui e i suoi figli hanno deciso di indossare in questo 31 ottobre. In un momento molto particolare e complesso della sua vita Ferro cerca di non perdere il sorriso e soprattutto di non far pesare i suoi problemi, e del suo ex marito Victor Allen, ai bimbi, Margherita e Andreas.

Per Tiziano non è un 31 ottobre come gli altri, nei giorni scorsi a Radio 2, nel programma Happy Familiy, ha parlato proprio di come sia difficile per lui vivere negli Stati Uniti: "Hanno paura che io diventi un criminale internazionale e quindi sto qui" e infatti non è potuto neanche venire in Italia per la presentazione del suo primo libro, il romanzo "La felicità al principio". La separazione da Allen è particolarmente difficile e non solo perché Ferro non può lasciare gli Usa: "Con i due bimbi quando arrivi alle sette e mezza di sera ti sembra quasi mezzanotte, sei già morto!". "Io non mi siedo nell'autocommiserazione - aveva aggiunto -, la trovo una cosa noiosissima, andrà bene, sarà un periodo bello, ogni curva a gomito ti porta nel posto successivo della tua vita in cui starai meglio e starai bene. Adesso è così, è un periodo di curva a gomito con strapiombo, ma sto aspettando la prossima cosa bella"