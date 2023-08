Tullio Solenghi celebra i 49 anni d'amore con la moglie Laura Fiandra: la bellissima foto

"I nostri primi 49 anni di magia", così Tullio Solenghi ha annunciato l'anniversario con la moglie, Laura Fiandra, sui social. A corredo della foto che li ritrae felici e sorridenti anche gli hashtag "amore" e "la donna della mia vita". Una dichiarazione d'amore dolcissima alla quale si aggiunge quella di Fiandra. La chef crudista sul suo profilo Instagram ha condivo uno scatto che ritrae lei e il marito mentre passeggiano sul mare con la scritta: "31 agosto 1974 e 31 agosto 2023".

La coppia ha due figlie: Alice e Margherita. Laura Fiandra è nata nel 1949 a Gorizia, ma da anni vive a Roma il marito. Da sempre appassionata di cucina e natura, nel 1994 ha fondato Sotto il Ciliegio, centro di medicina olistica. Essendo poi una chef vegana e crudista ha scritto anche dei libri di ricette.

Solenghi invece è nato nel 1948, è un famoso attore, comico, registra teatrale, imitatore ed anche personaggio televisivo. Durante i suoi anni alla Scuola di teatro del Teatro Stabile di Genova ha conosciuto Massimo Lopez; i due insieme a Anna Marchesini, nel 1982, hanno fondato l'arcinoto "Il Trio" che li ha portati in giro per l'Italia per oltre 10 anni. Nel 2008 offrirono una reunion al loro pubblico partecipando a Non esiste più la mezza stagione.