Uomini e donne, sesso ogni giorno? Per Chiara Rabbi è "normale e giusto"

"É normale che tutti i giorni mi chiede di farlo? Sarebbe anormale il contrario". Un veloce scambio domanda-risposta sui social scopre un lato passione della giovane Chiara Rabbi, fidanzata dell'ex tronista Davide Donadei. L'ex corteggiatrice articola poi il suo pensiero sul tema sesso di coppia e dichiara: "La chimica e l'intesa è fondamentale, una sana relazione deve essere completa al 100%. Quindi si, è normale e giusto".

Amore è passione

Parole che confermano la passione che lega i due fidanzati che, ad inizio estate si sono trasferiti in Puglia dove lui gestisce un ristorante.

E proprio in Puglia ha fatto tappa nelle scorse ore anche un altro compagno di avventura, Matteo Ranieri, ex della tronista Sophie Codegoni, che dopo Uomini e donne ha mantenuto i rapporti con Chiara e Davide e ha quindi approfittato delle vacanze per volare in Salento dagli amici.