Uomini e donne, Vittoria Deganello si mette a nudo prima del parto

Vittoria Deganello si appresta al rush finale che, tra pochi giorni, la porterà a diventare madre della sua BabyG, questo il diminutivo con il quale ha sempre parlato della sua piccola attraverso i social. In questi ultimi giorni con il pancione, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne (nonchè scelta di Mattia Marciano) ha posato senza veli mostrando con orgoglio le sue curve.

Una scelta provocatoria o forse liberatoria dopo 9 mesi in cui ha voluto portare avanti questa gravidanza da sola mentre il padre della piccola, il calciatore Alessandro Murgia, se l'è data a gambe levate. La relazione tra i due era infatti esplosa la scorsa estate dopo un periodo in cui avevano cercato di dribblare i rumors che da tempo insistevano in una frequentazione tra i due dal momento che lui era già sposato e con figli.

A detta di Deganello questa gravidanza era stata cercata mentre il calciatore si è ben visto dal parlarne e anzi, sempre secondo quanto riportato dall'influencer, in più occasioni aveva cercato di metterla a tacere a suon di diffide in quanto ledeva la sua immagine. Sulla vicenda sembra aver avuto un certo peso anche l'ex cognata e amica Nicole Murgia che stando a quanto rivelato da Vittoria, l'aveva anche invitata ad abortire.

Qualunque sia la verità, la veronese ha deciso di portare avanti la gravidanza, supportata dall'affetto della famiglia ed ora ha deciso di mostrare il suo corpo senza veli, scelta che ha fatto discutere i followers divisa tra sostenitori e oppositori. "Aspettiamo tutte baby G!!Siete bellissime!!" si legge tra i commenti dell'ultimo post, ma c'è anche chi non le manda a dire: "Rompeva il ca**o pure perche la Valli mostrava il capezzolo quando allattava…a lei ci manca poco e si vede il pelo pubico…".