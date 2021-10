Uomini e donne, Armando Incarnato replica alle critiche sul suo nuovo look

Un caschetto moro che non è piaciuto a molti. Per una volta non vengono contestati i modi del cavaliere ma bensì l'estetica. Lui ironizza e rispedisce al mittente gli attacchi

Questa sembra essere per il cavaliere partenopeo Armando Incarnato la stagione della "rinascita". Veterano del programma, è stato spesso al centro delle discussioni in studio, contestato per i suoi modi non sempre gentili nei confronti delle dame, a settembre si è presentato nel parterre maschile del Trono over mostrando una pacatezza inusuale ma a far parlare di sì non è stato solo questo, bensì un cambio look che sembra non essere stato gradito. Un caschetto in stile Nino D'Angelo moro che ha fatto partire una serie di frecciatine sui social alle quali non si è sottratto.

Il cavaliere ha infatti registrato un video condiviso poi sulle stories di Instagram per replicare a questi commenti: “Era una piega, avevo i capelli lisci, forse ho sbagliato la riga - ha dichiarato - Mi viene da ridere perché chi mi ha giudicato e ha ironizzato su di me non ha capelli in testa. Io almeno alla mia età ho ancora i capelli. Non ho problemi, a me dell’aspetto estetico non me ne frega niente”.

"Waaa stat facenn nu maciell per i capelli", ha aggiunto puntando il dito verso questi attacchi gratuiti che stanno riempiendo le bacheche dei social.