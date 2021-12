Chi è Leonardo Bozzetti, nuovo cavaliere per Gemma: dall'età al lavoro alla figlia

La loro frequentazione è nata in sordina ma sembra avere radici solide. Lui arriva da Milano, ha 68 anni e sembra avere tutte le carte in regola per far capitolare Gemma Galgani. Stiamo parlando di Leonardo Bozzetti, nuovo volto di Uomini e Donne, arrivato in studio intenzionato a fare breccia nel cuore della (tormentatissima) dama torinese. Ci riuscirà? Intanto proviamo a conoscerlo meglio.

Età e lavoro

Il nuovo cavaliere di Uomini e Donne vive a Milano e lavora per una società di birra. In passato ha frequentato l'Università Cattolica di Milano. Ha 68 anni ed è nato a Sesto San Giovanni, comune sempre in terra meneghina.

Vita privata

Leonardo Bozzetti è nato a Sesto San Giovanni, ha un matrimonio alle spalle, dal quale è nata una figlia che ama moltissimo. Poco o nulla è dato sapere della moglie, finora La sua passione per lo sport lo porta ad allenersi tutte le mattine e nel tempo libero ama andare a cavallo.

Leonardo Bozzetti Instagram e Facebook

Ha un profilo Facebook blindatissimo, da cui è impossibile recepire più delle basiche informazioni sulla sua biografia. E', insomma, poco social, almeno per il pubblico. Non è invece reperibile un suo account Instagram ufficiale.

Riuscirà a conquistare Gemma?

Riuscirà a fare breccia nel cuore di Gemma? Mentre Tina Cipollari, acerrima antagonista della dama torinese, già tifa contro accusando l'uomo di essere arrivato in studio per visibilità, la 71enne è pronta a sperare in un nuono amore dopo le tante (troppe) delusioni di cuore.

"Mi ha incuriosito per i suoi modi di fare e per il suo lato combattivo - ha detto Leonardo di Gemma - Mi ha stupito molto la sua capacità di replicare e di essere battagliera. Mi sembra una donna che si nasconde dietro la timidezza: ha qualcosa di affascinante che viene voglia di scoprire. È una persona interessante da conoscere, anche simpatica".

Sarà la volta buona per la torinese? ""Non so se io sia diverso dalle persone che ha conosciuto in precedenza. Di sicuro sono un uomo che ama le donne, e che per una donna è disposto a fare di tutto. Sono una persona sincera e, forse, non si può dire la stessa cosa di tanti altri. Non sono un uomo che tradisce: se non ho più interesse lo dichiaro e chiudo il rapporto". Ed è già un ottimo punto di partenza.

Leonardo Bozzetti, foto