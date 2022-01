U&D Story | Che fine ha fatto Claudia Piumetto: dal no di Diego Daddi all'amore della sua vita

Claudia Piumetto credeva di aver trovato l'amore negli studi Mediaset ma la sua scelta non fu contraccambiata. Non solo, a distanza di pochi mesi vide la sua compagna di trono (Elga Enardu), con la quale aveva instaurato un bel rapporto, tra le braccia del suo "amato" (Diego Daddi). Un affronto difficile da accettare ma il tempo ha fatto la sua parte e lei, con non poche difficoltà ha trovato la sua di strada. Oggi ha 36 anni e vive a Lecce e fa la consulente vendite per Toyota.

Anche il suo cuore sembra aver trovato pace. Dopo una serie di situazioni "travagliate", con una maturità diversa sente di aver trovato la persona giusta: "Stiamo insieme da 10 mesi, ci siamo conosciuti in un periodo particolare ma mi sento felicemente fidanzata".

Com’è la tua vita oggi?

Mi sento appagata, sento che sto andando nella direzione giusta.

Perché avevi scelto di partecipare a Uomini e donne?

Avevo nemmeno 23 anni, è stato un gioco, mandai una mail andai e mi contattarono per il trono di Emanuele Morelli. Feci la mia esperienza di corteggiatrice ma alla fine non scelse nessuno. Finita questa esperienza, mi richiamò Vanessa Gollini e mi invitò a Roma senza dirmi nulla. Solo quando mi presentai a quell'incontro scoprì che ero stato scelta come nuova tronista. Ho un bel ricordo del trono, forse ecco sono stata troppo vera/genuina, soffrivo molto gli attacchi del pubblico e questo mi ha impedito forse di vivermela con più spensieratezza.

Com’è cambiata la tua vita dopo Uomini e donne?

Non è cambiata per nulla. Ho sfruttato il momento l’occasione, ho fatto qualche serata ma non ho mai avuto l’ambizione di essere qualcuno, mi fa anche sorridere vedere i profili di gente che sponsorizza creme e prodotti dopo una comparsata, la vita reale è un’altra.

Cosa cambieresti del tuo percorso?

Lo rifaresti?

Certo.

Raccontaci un aneddoto del dietro le quinte…

Maria ha questo senso materno nei confronti dei tronisti ricordo che lei, prima della puntata, entrò dal dietro le quinte e mi diede una pacca sulla spalla e mi fece un sorriso come per dire "tranquilla ci sono io".

Sei rimasto in contatto con qualcuno del programma?

Ho avuto un'amicizia molto stretta con Gianni Sperti, ci siamo vissuti molto anche perchè siamo conterranei poi non so che è successo ma ci siamo completamente persi e questa cosa mi è dispiaciuta. Io voglio bene a Gianni. Poi sento Ramona Amodeo ed Eliana Michielazzo.

Segui ancora Uomini e donne?

Assolutamente Sì. Il trono dei ragazzi da qualche anno a questa parte non mi appassiona più, seguo molto di più gli over.

Un pregio e un difetto di Maria De Filippi…

Pregio: senso di protezione, difetto: non ne ho trovati.

Che rapporto hai con i tuoi followers?

Ho ancora richieste di amicizia di Facebook in sospeso. All'epoca ho dovuto aprire un secondo profilo mentre Instagram l'ho aperto molto tempo dopo. Però mi capita di sentire persone che erano miei fans all’epoca del trono.