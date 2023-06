Uomini e donne, party esclusivo per i 50 anni di Gianni Sperti

Il 12 aprile scorso ha compiuto 50 anni, mezzo secolo di vita che ha voluto festeggiare circondato dai suoi amici più cari. Gianni Sperti è stato il protagonista assoluto della serata che ha avuto luogo ieri sera, sabato 17 giugno, al Toma beach di Pozzuoli.

Lui elegantissimo, ha scelto di festeggiare con una cena a bordo piscina con musica e dj set. Tanti i protagonisti di Uomini e donne che hanno preso parte all'evento: in prima fila l'amica e collega opinionista Tina Cipollari, poi gli ex tronisti Matteo Ranieri e Luca Salatino, che hanno documentato il viaggio insieme da Roma a Napoli in smart, la neo coppia formata da Lavinia Mauro e Alessio Corvino e gli oramai "navigati" Ida Platano e Alessandro Vicinanza.

Un compleanno dove nulla è stato lasciato al caso, posizionata un'area photo booth su pedana girevole dove gli invitati hanno lasciato una foto ricordo al festeggiato e gli immancabili fuochi d'artificio a conclusione di una serata davvero esclusiva.