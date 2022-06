Uomini e donne, l'ex cavaliere Francesco Turco torna e presenta la sua fidanzata

Impossibile dimenticare le sue gag, il suo carattere fumantino e la sua capacità di "tenere il centro della scena". Sono trascorsi diversi anni da quando il leccese Francesco Turco ha lasciato il parterre maschile del dating show Mediaset ma, proprio nei giorni scorsi, i fans del programma l'hanno potuto rivedere attraverso un'intervista esclusiva rilasciata a Witty tv con la sua nuova compagna Antonietta. Se non fosse per un evidente cambio look (ha rinunciato alla tinta per capelli e si mostra in versione sale e pepe) lo spirito è quello di sempre.

L'amore fuori dal programma

La sua storia (ricca di colpi di scena) con l'ex dama Gilda, nata all'interno del Trono over, non ha funzionato ma nella sua vita è arrivata Antonietta, la donna per la quale ha deciso di lasciare il programma e con la quale fa coppia fissa da 6 anni.

“Ci siamo incontrati in una sala da ballo e lì è nata la scintilla, il nostro amore…”, raccontano i due innamorati. Francesco ed Antonietta parlano della loro relazione come una seconda giovinezza. La coppia racconta anche di come il loro amore li abbia portati ad essere l'uno la spalla dell'altro anche quando l'ex cavaliere ha avuto un brutto incidente in bici che l'ha costretto ad un lungo ricovero.