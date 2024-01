Uomini e donne, Ida mette in discussione Mario ed esce dallo studio in lacrime

La conoscenza tra Ida e Mario sembra essere arrivata ad un punto morto. La tronista mette in dubbio l'interesse del corteggiatore dopo che è venuta a conoscenza del flirt telefonico con Mariangela. Oltre a questa sembrano esserci altre donne con le quali Mario si è intrattenuto nei primi mesi di presenza a Uomini e donne. Ida si sente presa in giro mentre Mario sembra esser esasperato dalla situazione e preferisce uscire dallo studio dopo gli attacchi ricevuti.

L'attenzione si sposta quindi su Sergio ma anche qui le cose non sembrano andare a gonfie vele. Il corteggiatore sembrava essere pronto all'addio e cerca rassicurazioni. La tronista si presta alla cosa ma sottolinea anche come sia sepre lei a rincorrere i suoi corteggiatori.

Per Ida arrivano altri tre corteggiatori e il primo confronto ha un epilogo inaspettato. Uno di questi si dice pure amico di Mario e mette in discussione il tatuaggio fatto dal campano perchè a suo avviso non è la prima volta che si tatua il nome di una donna. Ma il peggio arriva con la presentazione di Pierpaolo che esterna un'opinione che manda in lacrime la tronista: "Forse perdoni un po' troppo e questo fa di te una persone un po' debole sotto certi punti di vista", parole che toccano sul vivo la tronista che scoppia in lacrime e preferisce uscire dallo studio.