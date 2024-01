Uomini e donne, Ida rincorre Mario e lo studio inizia a dubitare sul corteggiatore

Il comportamento di Mario, il corteggiatore di Ida finito sotto l'occhio del ciclone per aver "flirtato" con una donna esterna al programma, mette in difficoltà la tronista. Se dopo la segnalazione, Maria e Ida, avevano fatto ragionare il partenopeo, a telecamere spente, l'ex cestista sembra andare in crisi tanto che non si presenta in studio e Ida esce per parlarci. Il napoletano sostiene di aver fatto fare una brutta figura a Ida e di far fatica ad accettare la cosa.

Il fatto curioso è che sebbena la tronista nutra dei dubbi sull'interesse di Mario è lei a rincorrerlo e a spronarlo a continuare nella conoscenza. Atteggiamento che porta lo studio a dividersi. Lo stesso Gianni Sperti nutre dei dubbi e reputa fuori luogo il "patimento" mostrato dal napoletano. Ida cerca di farlo ragionare e il corteggiatore rientra tra gli attacchi degli altri corteggiatori.

Tra tutti, Ernesto dà un consiglio a Mario: "Non pensare alla gente fuori, pensa a chi sta dentro". Parole che fanno nascere il dibattito in studio.