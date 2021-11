Uomini e donne, Karina Cascella attaccata per "troppa leggerezza" sbotta con i followers

L'ex opinionista pubblica un post relativo alla ricerca dell'abito per Capodanno e urta la sensiblità di alcuni followers: "Non hai un caxxo da fare, non hai nulla a che pensare", scrivono alcuni utenti. È quanto successo nelle scorse ore sui social provocando una dura reazione di Karina Cascella.

"Dobbiamo solamente parlare dei casi, dei ricoveri - dichiara Karina in risposta agli attacchi - della nuova variante oppure ogni tanto, per non diventare pazzi, per evitare di cadere in una depressione profondissima possiamo anche parlare del Natale che arriva? Di un vestito da indossare? Di un colore di capelli che vogliamo fare? No perchè sembra che oramai c'è il Covid, stanno risalendo i casi, e quindi non possiamo più sorridere, non possiamo più vivere, parliamo solo del Green pass e facciamoci il segno della croce".

"Mi dite: ma tu con i casi che salgono pensi a lavorare a Capodanno? - continua - eh certo che penso a lavorare, che devo fare? Che dobbiamo fare? Ci chiudiamo in casa? Sono due anni che siamo in pandemia...ci siamo adattati, ci stiamo adattando, prendiamo tutte le precauzioni possibili, ma bisogna lavorare e cercare di creare un'atmosfera magica come ho fatto io al mio locale, per far si che le persone riescano ad avere la possibilità di cenare, di rilassarsi, di uscire fuori...Questo vi sembra una cosa brutta? Abbiate pazienza se volete stare a casa a contare i ricoverati, le Terapie intensive, i nuovi contagi, fate pure...Anch'io lo faccio, mi informo ogni giorno, ma nel contempo con le dovute misure io vivo e lavoro soprattutto perchè non possiamo più fermarci".