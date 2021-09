Uomini e donne, Karina Cascella a cuore aperto: "Travolta dai problemi personali, non sono serena da due anni"

Come è stato per molti, anche per Karina Cascella, l'emergenza Covid-19 ha lasciato il segno. Nelle scorse ore, l'ex opinionista Mediaset ha raccontato ai suoi follower di come “La pandemia, problemi miei personali e di salute" l'abbiano travolta. In passato aveva dovuto fare i conti con attacchi di panico e momenti di difficoltà spesso legati alle sofferenze del suo passato per cui si presume possa essere questa l'origine del suo malessere.

A quando le nozze?

Vero è che negli ultimi anni la sua vita è cambiata molto. Ha lasciato il mondo della tv dopo anni da opinionista per lanciarsi in un'avventura imprenditoriale con il compagno Max Colombo che ancora non è riuscita a sposare. Due anni fa infatti le aveva fatto la proposta, e a chi le chiede quale siano le loro intenzioni rispetto al matrimonio, lei risponde: "Non è dipeso da noi il fatto di rimandare. Ci sarà tempo e sarà bellissimo".