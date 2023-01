Uomini e donne, Alessio (il rosso) e lo struscio di troppo: parla l'amica

Non accennano a smorzarsi i toni tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino (il rosso). Dopo che in puntata la tronista ha attaccato duramente il corteggiatore accusandolo di stare in studio solo per un ritorno di immagine e non per interesse nei suoi confronti, a parlare è l'amica di lui. Ebbene si, la bionda con il quale il corteggiatore si è mostrato in atteggiamenti (strusciamenti) ambigui sui social ha voluto dire la sua.

L'amica di Alessio, è stata citata più volte in studio: “Lei si struscia sulla tua spalla - ha dichiarato la tronista - ho visto il video dove non si vede che vi baciate. Vi saresti potuti anche baciare, io non lo so” e nonostante Alessio (il rosso) abbia cercato di ridimensionare il tutto Lavinia è parsa alquanto infastidita.

La replica via social

E come risponderà ora alla provocazione dell'amica? La "bionda" in questione ha infatti risposto agli attacchi nelle ore successive alla messa in onda della puntata condividendo sui social una stories dove ha scritto: “Comunque al massimo mi struscio sul mio cane amò”. Come reagirà la tronista?