Uomini e donne, ex tronista vittima di catcalling: lo sfogo sui social

"Oggi sono stata vittima di catcalling tre volte, due volte per strada e una volta al supermercato. Non vi ripeto cosa mi è stato detto perchè mi fa abbastanza schifo ma vi racconto la dinamica". Con profonda rabbia e amarezza l'ex tronista Nilufar Addati ha raccontato sui social quanto le è accaduto in un pomeriggio milanese.

Sensanzione di schifo addosso

"Stavo pensando al fatto che non so come comportarmi - continua - il fatto è che io sono una abbastanza fumantina, che risponde ad un attacco ma per tre volte di fila ho tirato dritto e non ho detto niente, e non so qual'è la cosa giusta da fare in questi casi...Sono parecchio disgustata, molto infastidita e offesa, mi ha lasciato una sensazione di schifo".

Sentirsi sbagliata

L'ex tronista, per assurdo, sottolinea come di fronte a questa situazione, la prima cosa che ha fatto è stato guardarsi: "Ovviamente è talmente tanto dentro le nostre teste che se qualcuno ti dice qualcosa del genere il problema sei tu e come sei vestita, la cosa che ho fatto io è stato guardarmi, cos'ho sbagliato io". Solo quando è tornata a casa le è montata la rabbia e ha voluto condividere l'accaduto: "Non so se la prossima volta che succederà, tanto so che succederà di nuovo, avrò la fermezza di guardare quell'uomo di turno negli occhi e spiegargli per quale motivo è assurdo".