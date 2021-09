Uomini e donne, Nilufar Addati sotto attacco: "So che ho preso, ma educatevi a non criticare"

L'ex tronista, reduce dal red carpet, è stata duramente attaccata per aver indossato un abito che metteva in mostra le sue forme, troppo rotonde a detta dei "leoni da tastiera" che l'hanno tempestata di messaggi al veleno. Pronta la replica della campana di madre persiana

Un abito fasciante che ne segna le curve un po' più morbide di come era solita mostrarsi scatena gli haters. L'ex tronista di Uomini e Donne Nilufa Addati, reduce dal red carpet alla 78esima Mostra del cinema di Venezia, non si lascia però scalfire da quanto accaduto, anzi, approfitta di questi commenti poco carini per lanciare un appello.

"Siete maleducati e poco empatici"

"Io sono una persona molto fortunata - racconta l'ex tronista - per non sono mai caduta in alcun tipo di disturbi del comportamento alimentare. A me un commento del genere fa incaz*are ma ad altri non fa mangiare carboidrati per settimane, la correlazione tra corpo e mente è molto stretti, gli specchi a casa li abbiamo tutti".

"Che ho preso preso - prosegue - che ho le smagliature, lo so benissimo da sola. Il problema è che ci sono tantissime persone che quando si guardano allo specchio notano molti più difetti di quelli che in teoria vogliamo definire tali e il rapporto con il proprio corpo è strettamente personale". E ancora: "E' fuori luogo incontrare una persona che sta affrontando disturbi del comportamento alimentare e dirle 'ti trovo bene' che significa 'ho visto che hai preso peso'. Quella frase fa partire una serie di meccanismi mentali distruttivi, il fatto che una persona prenda peso non vi riguarda. E' assurdo che ci siano persone così. Vi dico educatevi perché siete maleducati e poco empatici".

Il suo sfogo ha fatto partire una catena di solidarietà sui social che ha toccato anche molti altri personaggi dello spettacolo come Samantha Curcio, a lungo criticata per la sua fisicità durante il trono e non solo.

In basso, video e foto di Nilufar Addati