Uomini e donne, la messa in onda della scelta viene "tagliata": insorge il web

Tutti si erano piazzati davanti al televisore per seguire l'ultimo atto del trono di Luca Salatino e invece la produzione di Uomini e donne ha giocato un brutto scherzo ai telespettatori, chiudendo la puntata senza mostrare la scelta del romano, così come era stato annunciato nei giorni scorsi.

Gli affezionati del dating show pensavano che, al solito, dopo i momenti belli con le due corteggiatrici Soraia e Lilli ci fosse spazio per la scelta e invece la messa in onda della puntata di lunedì 30 maggio si è chiusa con un punto di domanda dopo che Lilli si è dichiarata innamorata persa e Soraia invece ha rivelato la sua difficoltà a parlare di amore dopo anni da single.

É chiaro che il finale sarà rimandato a domani, martedì 31 maggio, ma i telespettatori non hanno gradito.

Le scelte tornate come ai vecchi tempi divise in 2 giorni. Ma Luca non è di certo uno dei tronisti più memorabili della storia.#uominiedonne