"Mai avuto un uomo al mio fianco": la bordata di Tara a Cristian dopo anni

La loro rottura risale al luglio 2020 ma da allora Tara Gabrieletto non si è mai mostrata accanto ad un altro uomo e questo ha fatto sì che in molti sognassero un ritorno di fiamma per una delle coppie che è stata tra le più supportate del pubblico. E se lui, Cristian Gallella, si è defilato dai social, lei invece continua ad avere un rapporto più o meno quotidiano con i suoi followers e non solo per le sponsorizzazioni. Spesso infatti si presa alle domande che, a distanza di tempo, tornano sempre al suo passato.

In particolare, ha spiazzato la risposta al veleno data ad una followers che le chiede: "Ti manca avere un uomo a fianco?" e lei risponde: "No, perchè di base non l'ho mai avuto". E questo questo qualcuno è il fidanzato e marito con il quale hai vissuto anni e anni insieme...lascia a pensare che alla base della rottura tra i due ci siano delle problematiche, delle situazioni, che hanno portato oggi l'ex corteggiatrice, a non sentirsi mai amata.