U&D Story | Che fine ha fatto Valentina Dartavilla Lupi, la dama accusata di essere troppo "leggera"

È trascorso un anno esatto dal suo abbandono dal Trono over. Valentina Dartavilla Lupi, 36enne bolognese, è tornata alla vita di sempre ma ancora non ha trovato l'amore. Nella sua permanenza a Uomini e donne, è finita al centro di alcune situazioni giudicate ambigue e che l'hanno messa in discussione. Nonostante la sua giovane età (rispetto al resto del parterre femminile) aveva infatti iniziato una frequentazione con Maurizio Guerci (il cavaliere che fece perdere la testa a Gemma Galgani) ma la frequentazione non decollò e anzi, mise in cattiva luce la dama.

Com’è la tua vita oggi?

Mi sento appagata dal lavoro ma non dall’amore. Uscita dal programma avevo conosciuto un ragazzo, siamo stati insieme 4 mesi, ma poi è finita.

Perché avevi scelto di partecipare a Uomini e donne?

Io ho sempre seguito il programma e mi incuriosiva, quindi mi sono proposta e sono stata poi contattata dalla redazione.

Com’è cambiata la tua vita dopo Uomini e donne?

A parte un po’ di gente che mi riconosce per strada, non è cambiata molto. Non ho partecipato con l'intento di lavorare nel mondo dello spettacolo.

Cosa cambieresti del tuo percorso?

Sarei più sincera con la redazione. “Mi avevano additato come quella che la dava a tutti” e io non volevo essere giudicata, avevo pur sempre una famiglia a casa.

Lo rifaresti?

lo rifarei e anzi se mi chiamassero ci andrei più consapevole e direi tutto quello che penso, senza freni.

Raccontaci un aneddoto del dietro le quinte…

Tutti fanno le belle facce ma non ti puoi fidare di nessuno.

Sei rimasto in contatto con qualcuno del programma?

Sì io e Simone (Bolognesi) siamo diventato tanto amici e poi con Sara, un'altra ragazza con la quale ho condiviso la prima parte del mio percorso.

Segui ancora Uomini e donne?

Certo, di sera, sempre. A me Isabella piace molto, è una persona vera, Gemma non la reggevo prima e non la reggo ora, del resto è un po’ noioso a volte, e un po’ molto over, ora non ci tornerei. Biagio è lì solo per le telecamere.

Un pregio e un difetto di Maria De Filippi…

Pregio: comprensibile, empatica, capisce le situazione e cerca di rassicurati in ogni caso. Difetto: lascia troppo spazio a certe persone invece che ad altre.

Che rapporto hai con i tuoi followers?

Io non sono molto social, non lo ero prima e nemmeno adesso però ricevo molti messagg. Con qualche followers ci siamo anche scambiati il numero e ci siamo visti.