Uomini e donne, tra Aurora e Soraia rispunta Lilli. Luca: "Finalmente mi degni di uno sguardo"

Continua ad esserci grande fermento nel parterre femminile del Trono classico. L'arrivo di Aurora e la particolare complicità mostrata con il tronista Luca Salatino ha creato non poche tensioni. Le corteggiatrici "storiche" Lilli e Soraia sono infatti insorte con tanto di uscita di scena dell'aspirante stilista che poi lo chef pugile è andato a riprendersi. Nell'ultima esterna Luca ha portato Soraia ma, a sopresa, la corteggiatrice si è rifiutata di baciarlo per "schifo", in quanto poco prima lui aveva baciato Aurora.

Un gesto che ha fatto riflettere il tronista che ha chiesto spiegazioni alla corteggiatrice, soprattutto in relazione al fatto che prima di Aurora aveva già baciato Lilli ma Soraia non aveva avuto la medesima reazione. La giovane ha quindi spiegato che tutto nasce dal fatto che Luca ha mostrato maggiore trasporto nei confronti di Aurora e che al tempo stesso non ne capisce il motivo in quanto vede Aurora molto lontana dal mondo di Luca.

Il tronista sbrocca

Tra le due "litiganti" si insinua Lilli: "Voglio sapere che a livello sono, pensi più a me o a Aurora" tutto perchè la romana sostiene che se pensa più ad una persona appena arrivata per me non c'è nulla. E in merito a questa affermazione il tronista si "scalda": "Non ti alzi, non mi guardi" parole che feriscono la corteggiatrice: "Mi sento ridicola". Sulla questione interviene anche Maria che cerca di far ragionare il tronista: "Ti piace Luca? Fai prima a dirglielo". E a quel punto il romano sottolinea come gli manchino dei gesti da parte della corteggiatrice che lei non fa perchè non pensa di interessargli.

"Siamo in una situazione di stallo...perchè non mi aiuta?", spiega il tronista visibilmente combattuto dalle non reazioni di Lilli. Dal canto suo la 28enne romana spiega: "Io gliel'ho detto che sono fatto così, devi capire tu se ti vado bene così" e lui replica: "Ma perchè non si può andare incontro ad una persona? Perchè nella vita c'è solo bianco e nero? Deve capire lei se sono il ragazzo per lei, se vuole combattere per me".