Valentina Ferragni, il cambio look per la fashion week parigina (al posto di Chiara)

"Eccoti". Questo il commento di Valentina Ferragni sotto al post della sorella Chiara che per la prima volta dopo settimane ha deciso di riaprire la sezione commenti sotto ai suoi post Instagram. Due selfie: uno di adesso e uno che risale ad aprile 2023 quando i suoi capelli erano molto più corti. I primi a commentare sono stati amici, familiari e alcuni dei follower più affezionati dell'imprenditrice. Non sono stati giorni facili per l'influencer e in questi giorni ha anche rinunciato a partecipare alla Paris Fashion Week: evento al quale Chiara da anni partecipa prendendo parte alle sfilate più importanti. Quest'anno però non è partita per la capitale francese e al suo posto è andata la sorella Valentina (l'ultima volta che Chiara si trovava a Parigi, a settembre 2023, era dovuta rientrare in Italia in quanto Fedez era stato ricoverato d'urgenza per un'emorragia). In passato le due avevano camminato insieme sugli stilosissimi red carpet, ma quest'anno la minore delle Ferragni era da sola.

Per la sfilata di Schiapparelli Valentina ha anche sfoggiato un look inaspettato. Lei che da sempre si tinge i capelli di biondo ha deciso di optare per una tinta temporanea castana con l'aggiunta di una frangetta. Il risultato ha sorpreso molti suoi follower che infatti hanno molto apprezzato questa sua versione più scura. E al suo rientro a Milano Valentina ha ammesso di star seriamente pensando di cambiare, questa volta veramente, il suo look. C'è aria di cambiamenti in casa Ferragni.