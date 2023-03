Valentina Ferragni è sparita: beccata con la nuova fiamma in Messico in atteggiamenti intimi

Valentina Ferragni per sei giorni non ha condiviso alcun contenuto social sul suo profilo Instagram. Un'assenza che non è passata inosservata, proprio come non lo fu quella di Fedez che si è conclusa con una sua spiegazione pochi giorni fa. La mancanza di post e storie dopo il flusso continuo a cui ci ha da sempre abituati la sorella minore di Chiara Ferragni ha fatto preoccupare alcuni sei suoi follower più affezionati, ma dietro questo silenzio-social non ci sarebbe alcun problema, anzi.

A interrompere la quasi settimana di stop il post per augurare buon compleanno alla sorella Francesca, da poco diventata mamma, e poi basta. Secondo alcune indiscrezioni, riportate da Fabrizio Corona sul suo gruppo Telegram, la minore delle Ferragni si starebbe godendo un po' di relax, dopo le settimane della moda a Milano e Parigi, in Messico.

Il motivo di tanto riserbo? Beh, Valentina sarebbe in dolce compagnia. Dopo la separazione con Luca Vezil, dopo nove anni insieme, le era stato attribuito un flirt con un attore 10 anni più giovane di lei (poi smentita) e poi niente più. Secondo questi pettegolezzi però il cuore di Valentina sarebbe tornato a battere.

A conferma di questo pettegolezzo Corona spiega che sarebbe in possesso di foto e video: "C'è un video inedito, di cui siamo in possesso, in cui Valentina Ferragni è in atteggiamenti molto, ma molto passionali con la nuova fiamma". "Valentina non pubblica sui social da una settimana - si legge ancora -. Ma abbiamo scoperto che è a Tulum (Messico) con il nuovo fidanzato in atteggiamenti passionali e molto intimi, diciamo non proprio da Ferragnez". Sul gruppo Telegram si legge ancora che in settimana questi foto e video saranno "mostrati".