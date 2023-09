Valerio Scanu, lacrime in diretta: "Al mio matrimonio i medici che hanno visto morire mio padre"

A due settimane esatte dal suo matrimonio, Valerio Scanu è stato ospite a Storie Italiane per raccontare tutte le emozioni di un giorno così importante. Il cantante, che ha sposato il compagno Luigi Calcara, non ha scelto una data a caso, ma il giorno del compleanno di suo padre Tonino, morto nel 2020 a causa del Covid: "Abbiamo trasformato di nuovo questa data in un giorno di festa, era un po' come fosse lì. Mancava tanto".

Scanu non ha trattenuto la commozione parlandone e ricordando un momento così doloroso: "Quando è andato via, ovviamente c'erano i medici insieme a lui. Hanno fatto davvero di tutto perché è arrivato all'ultimo in ospedale in condizioni critiche, ma era un soggetto sano ed è rimasto intubato per più di un mese. Ho voluto che alcune di queste persone che lo hanno assistito fossero presenti il giorno del mio matrimonio - ha fatto sapere - proprio perché quando mio padre se n'è andato, è come se mi avesse lasciato una sorta di fratellanza con questi medici. Ci siamo legati molto".

L'ex allievo di Amici ha ricordato il rapporto con suo padre: "Era molto normale. Era un padre abbastanza severo, ma non ti faceva mancare niente a livello affettivo. Faceva il muratore, non vengo da una famiglia ricca, ma la ricchezza della generosità, dell'amicizia e del condividere la tavola, quella me l'hanno insegnata. Mio padre diceva sempre che dove mangia uno mangiano trecento, era sempre attento al prossimo". L'intervista si è infine conclusa con il sorriso di Scanu, che ha parlato del momento positivo che sta vivendo: "Sono felice, già da un po' di tempo. Poi dipende sempre cosa si intende per felicità. È fatta di attimi, poi guadagnare la serenità costante credo sia la vera vittoria. Viviamo un momento felice perché è successo di tutto. Da qualche tempo siamo sereni. Ci sono momenti nella vita in cui la vita stessa ti mette a dura prova, ma cerchiamo di vivere giorno per giorno".