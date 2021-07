Veronica Gentili conduttrice di 'Controcorrente': carriera e vita privata del volto del Tg4

Veronica Gentili è la conduttrice di Controcorrente, programma di approfondimento giornalistico di Rete4 che, da lunedì 26 luglio, andrà in onda ogni settimana in prima serata. La giornalista, già al timone di ‘Stasera Italia Weekend’, sarà in diretta per tutto il periodo estivo.

Chi è Veronica Gentili, la carriera

Veronica Gentili è nata a Roma 39 anni fa. Diplomata all'Accademia nazionale d'arte drammatica, ha iniziato a lavorare per il cinema, la televisione e il teatro, debuttando come attrice nel film Come te nessuno mai di Gabriele Muccino. Nel 2015 è diventata giornalista pubblicista e ha iniziato a scrivere sul Fatto Quotidiano. Ospite fissa di alcuni talk show quali La gabbia, L'aria che tira e Coffee Break su La7, dal 2018 ricopre il ruolo di co-conduttrice del programma Stasera Italia, in onda su Rete 4, e nei weekend di presentatrice di Stasera Italia Weekend.

Chi è Veronica Gentili, vita privata

Veronica Gentili è figlia della pittrice Netta Vespignani, già moglie del pittore Renzo, e di un dirigente della Rai. Molto riservata circa la sua vita privata, della sua situazione sentimentale è noto solo che da sette anni è fidanzata con Massimo, che lavora nel cinema come sceneggiatore.