Extraliscio. Una storia punk ai confini della balera di Extraliscio

Mirco Mariani nasce nel profondo appennino romagnolo e impara a suonare al Chet Baker di Bologna, un palco tanto sofisticato quanto spietato in cui si esibiscono i migliori jazzisti del mondo. Diventa batterista di Vinicio Capossela e di Enrico Rava, nonche? collezionista e virtuoso di strumenti fiabeschi, marziani, in via d’estinzione. Ma un giorno e? colto da un’illuminazione: la musica della sua vita non e? il jazz, che i suoi genitori credono essere ghiaccio (giazz in romagnolo), la musica della sua vita e? il liscio. Un genere dal quale aveva sempre cercato di scappare che invece ora gli si rivela poetico e folle e libero quanto puo? esserlo soltanto il punk.

La nave di Teseo +

ISBN 9788893951173

Pag. 248 – 19,00 €