Francesca Fialdini e Lodo Guenzi condurranno la serata finale del Premio Campiello

Spetterà per il secondo anno di fila a Francesca Fialdini, conduttrice e volto noto di Rai 1, e Lodo Guenzi condurre la serata finale del Premio Campiello, in programma il prossimo 16 settembre al Teatro La Fenice di Venezia. L’annuncio è stato dato oggi a Milano, durante l’evento #CampielloRacconta, presso la sala convegni del main partner della manifestazione, Intesa Sanpaolo. La serata sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 5, a partire dalle 20.45.

«Lo scorso anno abbiamo festeggiato i primi 60 anni della nostra storia - ha commentato Enrico Carraro, presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto -. Un traguardo importante, che ha confermato l’autorevolezza del Campiello, diventato un vero e proprio punto di riferimento nel panorama culturale italiano. Oggi abbiamo inaugurato la nuova edizione che prosegue la missione avviata nel 1962 dagli industriali del Veneto e che, ancora di più, ci vedrà impegnati nella valorizzazione di giovani e territori».

La rosa dei 5 finalisti

Il prossimo appuntamento in programma sarà ora il 26 maggio a Padova, per la selezione della cinquina finalista da parte della Giuria dei Letterati. In questa occasione verrà anche annunciato il vincitore del Premio Campiello Opera Prima, riconoscimento assegnato ad un autore all’esordio letterario. La selezione della cinquina rappresenta il culmine di un lavoro che vede tutti i giurati impegnati per mesi nella lettura dei romanzi pervenuti alla Segreteria del Premio, che quest’anno sono stati ben 455; tra questi, sono 94 i libri segnalati ad oggi dalla Giuria.

Campiello in tour

Tra giugno e luglio si svolgerà il tradizionale tour letterario con gli autori finalisti, che farà tappa in diverse località italiane: un’iniziativa nata nel 2006, con la quale la fondazione promuove la cinquina e diffonde la lettura in tutta Italia. Tra le città finora confermate ci sono Roma, Bari, Vicenza, Cornuda (Treviso), Civitavecchia (Roma), Milano, Bergamo, Tivoli (Roma), Modena, Jesolo (Venezia), Lido di Venezia, Cortina d'Ampezzo (Belluno).