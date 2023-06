‘Colpo di fulmine’, di Nathalie Kuperman

Salomé, 12 anni, si innamora a prima vista di Julien, il nuovo compagno di classe. E mentre riempie il diario di cuori, per la testa le frullano mille domande. Deve mettere a punto una strategia per non far capire a nessuno che si è innamorata! Tra dubbi, segreti e bugie, Salomé viene travolta da un vortice di nuove emozioni che le faranno vivere uno dei momenti più intensi della sua vita.

Colpo di fulmine

Nathalie Kuperman

Lapis edizioni

ISBN 9788878749108

Pag. 120 – 11,00 €, età 11+