"In canto" di Giusi Quarenghi, illustrato magistralmente da Alessandro Sanna

Un viaggio visionario nel tempo profondo per cantare la meraviglia del cosmo. Due artisti straordinari ci riportano al momento in cui tutto ha avuto inizio. Il mistero della vita che affiora da un’increspatura del vuoto originario. La parola che genera il mondo e le creature che lo abitano. I primi passi di un’umanità bambina che scopre il miracolo del fuoco e domina il buio. Un viaggio nell’alba dei tempi per abbracciare il dono della nostra esistenza e la responsabilità di custodirlo. L’autrice, un’acclamata poetessa per ragazzi e sperimentatrice di tutte le forme narrative, ha pubblicato il suo primo libro nel 1982 e da allora non ha più smesso. Tra i vari riconoscimenti, un Premio Andersen. Alessandro Sanna è tra gli illustratori italiani più conosciuti al mondo, ha vinto tre premi Andersen ed è stato nominato primo Children’s Laureate italiano dall’Associazione delle librerie indipendenti per ragazzi (Alir).

In canto

Giusi Quarenghi

Terre di mezzo

ISBN: 9791259961174

Pag. 96 - 24,00 €