Contro il vento contro il tempo. Diario di un vagamondo, di Danilo Micheli

Il libro di Danilo Micheli pubblicato da Il Cuscino di Stelle, si può definire un percorso romantico-avventuroso. Un odissea moderna per un inquieto viaggiatore alla ricerca di immagini pure, di una società forse perduta. Per fare questo occorre quindi accorciare le distanze attraverso il viaggio, come scrive lo stesso autore: un libro sulla letteratura di viaggio.

Danilo Micheli si definisce artista senza pennello, la cui tela è il cielo e la terra. Attivista ecologista fin dal 1970, socio fondatore di Kronos 1991, uno dei primi movimenti giovanili verdi in Italia. Nel 1972 organizzò una manifestazione ambientalista di 2000 biciclette nel centro storico di Roma.

Contro il vento, contro il tempo

Danilo Micheli

Il Cuscino di Stelle

ISBN: 9788832014136

Pag. 170 - 15,00 €