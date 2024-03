Dory Fantasmagorica, scritta e illustrata da Abby Hanlon

Dory non è più una bambina e non vuole più essere chiamata Birba: ora è Rainbow, ed è una ragazza. O almeno, le piacerebbe. Ma i fratelli continuano a giocarle dei tiri mancini e la mamma le annuncia una grossa novità in arrivo e Dory va nel panico! Come se non bastasse la Signora Arraffagracchi si presenta con un vestito a fiori e le annuncia che sta per sposarsi: non vorrà mica conquistare suo papà?

La serie dedicata a Dory Fantasmagorica è un successo internazionale tradotto in 21 paesi e, solo in Italia ha venduto oltre 200mila copie.

Il primo volume della serie ha vinto il Premio Orbil 2017 ed è stato nominato miglior libro dell’anno da Kirkus Reviews e Publishers Weekly.

Dory Fantasmagorica trova un’amica (per davvero) invece si è aggiudicato il Cybil Award 2015.

Dory Fantasmagorica. Ti voglio tutta per me

Abby Hanlon

Terre di mezzo

ISBN: 9791259961785

Pag. 168 - 12,00 €