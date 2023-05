‘Il passo di ciascuno’, di Henri Meunier con le illustrazioni del pluripremiato Règis Lejonic

Un pastore solitario e la sua baita d’alta quota accolgono un minaccioso sconosciuto, gravemente ferito e ricercato dai fascisti. Entrambi hanno scelto di vivere ai margini di un ordine sociale in cui non si riconoscono. Legati in cordata, troveranno l’uno nell’altro il coraggio di incamminarsi verso il proprio destino. Sullo sfondo, il terzo immenso personaggio di questa storia: la montagna severa e maestosa, unico vero spazio di libertà per entrambi. La più recente collaborazione del duo Meunier-Lejonc, già vincitore del Prix Sorcières 2018 con Coeur de bois (Notari).

Henri Meunier è un autore francese con oltre ottanta titoli pubblicati. Si rivolge a lettori di tutte le età, animato dal desiderio di suscitare emozioni tramite le sue storie. Per Terre di mezzo sono uscite le serie Nino & Taddeo e I supereroi del bosco.

Régis Lejonc è un pluripremiato illustratore francese. Tra i suoi libri tradotti in italiano: Oltre il giardino (Orecchio Acerbo) e Sarai la mia principessa (L’Ippocampo)

Il passo di ciascuno

Henri Meunier

Terre di mezzo

ISBN: 9791259960948

Pag. 46 - 18,00 €