‘L’Asia al centro del cambiamento’, di Giuseppe Gabusi

L’Asia è al centro del cambiamento globale. Negli ultimi vent’anni, l’ascesa della Cina e la sua crescente assertività in politica estera hanno introdotto all’interno dei mercati, delle istituzioni e della governance numerosi elementi di innovazione, le cui implicazioni devono ancora essere pienamente apprezzate. Malgrado il successo delle narrazioni da Guerra fredda, la Cina non è l’Unione Sovietica: Pechino sta per diventare a tutti gli effetti la prima economia del mondo e nel suo percorso di crescita ha generato rapidi cambiamenti in molti ambiti. Con l’ambizione di aiutare a comprendere le molteplici opportunità offerte da un sistema mondiale in rapida trasformazione, allo stesso tempo minimizzando il rischio di dare vita a un’economia globale disfunzionale o addirittura conflittuale, il libro identifica sette vettori del cambiamento che hanno origine in Asia orientale: le relazioni tra Stato e mercato, la valuta digitale, la finanza per lo sviluppo, le catene globali del valore, le istituzioni regionali, l’impatto del cambiamento climatico e la sicurezza non-tradizionale. Gli autori dei diversi capitoli, tutti noti specialisti internazionali, evidenziano il potenziale dirompente e gli impatti attesi di ogni vettore, identificando al contempo gli elementi essenziali che possono contribuire a formare una risposta efficace da parte dei decisori, con l’assunto che un’economia globale funzionante, sostenuta da istituzioni solide, è nell’interesse di tutti.

Giuseppe Gabusi è docente di International political economy e di Political economy dell’Asia orientale presso il Dipartimento di Culture, politica e società dell’Università di Torino. È tra i fondatori del Torino World Affairs Institute (T.wai), dove dirige il programma Asia Prospects e cura “rise”, l’unica rivista quadrimestrale open access in Italia sul Sud-Est asiatico contemporaneo. Ha scritto, tra l’altro, L’importazione del capitalismo. Il ruolo delle istituzioni nello sviluppo economico cinese (Vita e Pensiero, 2009).

L’Asia al centro del cambiamento

Giuseppe Gabusi

