I numeri vincenti

Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 16 aprile 2024

Torna l'appuntamento con la fortuna: le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 16 aprile 2024, in tempo reale su Today.it. Il jackpot in palio per la sestina vincente è di 90.4 milioni di euro