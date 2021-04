Amici, Martina torna sui social e ringrazia tutti (tranne la prof Celentano): “Le critiche le lascio alla vecchia me”

Martina Miliddi è tornata sui social per dedicare parole piene di gratitudine a quanti hanno reso indimenticabile la sua esperienza ad ‘Amici’, conclusa sabato 17 aprile con un’eliminazione che ha fermato il suo sogno di vittoria. Le insegnanti Lorella Cuccarini e Alessandra Secci, i ballerini professionisti Umberto Gaudino e Francesca Tocca, tutto lo staff di Amici sono i destinatari dei ringraziamenti della 20enne di Cagliari che ha preferito non rivolgere alcun riferimento ad Alessandra Celentano, da sempre più che contrariata circa la sua partecipazione nella fase Serale del programma. Diverse, infatti, sono state le occasioni in cui la prof ha commentato negativamente le performance della ragazza, scatenando un acceso dibattito tra i fan dell’allieva e chi, come Carolyn Smith, ha difeso le ragioni della prof.

Le parole di Martina dopo l’eliminazione da ‘Amici’

“Si conclude per me la mia esperienza ad Amici20, non posso che ringraziare Amici per questa bellissima opportunità” ha esordito Martina a corredo di una foto che la mostra durante una delle sue esibizioni nel talent di Maria De Filippi: “Alla mia coach Lorella Cuccarini che ha sempre creduto in me, per avermi fatto scoprire il mondo del musical che non pensavo potesse appartenermi, te ne saró sempre grata. A Umberto Gaudino e Francesca Tocca per avermi accompagnato in questo percorso senza mai mollarmi, per non aver smesso mai di credere in me. Ringrazio anche il resto dei professionisti che ci hanno supportato e sopportato. Ringrazio Alesssandra Secci per essermi sempre stata a un millimetro di cuore e a tutte le persone che mi hanno sostenuta. Porto nel mio bagaglio tutte le cose più belle che quest’esperienza mi abbia dato”. Poi un messaggio indiretto a chi l’ha sempre valutata negativamente: “Le critiche, i giudizi e i commenti negativi li lascio li, alla vecchia me. La ragazza insicura con mille punti di domanda. Ora do spazio alla nuova me, e alla mia nuova vita, sperando che sia ricca di emozioni e opportunità. E ora.. che la mia avventura abbia inizio”.

Per Martina si schiude adesso un nuovo capitolo del suo percorso nel mondo della danza, forte di un’esperienza molto formativa professionalmente ma non solo. Nel momento dell’eliminazione la ragazza è stata inondata dall’affetto dei suoi compagni di avventura, tra cui però non c’è stato l’ex fidanzato Aka7even che ha scelto di rimanere a distanza.