Amici story | Che fine ha fatto Giulia Ottonello: "Momenti bui dopo il talent, poi la rivincita"

"Gli ultimi due anni sono stati molto particolari e tante cose sono cambiate, tranne la musica". Giulia Ottonello, vincitrice della seconda edizione di Amici, dall'uscita del talent appena maggiorenne, ha avuto un percorso professionale in continua crescita: musica, doppiaggio, teatro e cinema; un percorso molto eclettico il suo che l'ha portata ad essere oggi una Giulia forse più matura ma sempre innamorata della sua arte.

Hai coronato il tuo sogno di "diventare famoso"?

Ho avuto un grande successo dopo Amici, poi mi sono trasferita in altri ambienti meno frequentati come il teatro e la tipica fama televisiva è venuta meno ma la popolarità è rimasta.

Cosa ti ha spinto a partecipare?

Furono parenti ed amici che mi spinsero a partecipare, all?epoca avevo 18 anni e fu il mio debutto totale ma anche a livello sociale.

Cosa diresti oggi a quel ragazzino/a che ha preso parte al talent?

Di non sentirsi in colpa se alcune cose che non sono andate in porto e di essere molto grata di quello che invece è andato bene.

Quale sfida/prova ti è rimasta particolarmente nel cuore?

La super finale con Anbeta fu molto emozionante ma anche l'aver potuto conoscere e cantare con Mariah Carey (era uno dei miei idoli musicali) o interpretare brani come People di Funny Girl e Memories tratto dal musical Cat?s.

Sei rimasto in contatto con qualcuno della scuola? Chi è stato il tuo compagno di avventura nel talent?

Con Anbeta ho condiviso molto nel programma poi negli anni con altri compagni ho mantenuto dei buoni rapporti.

A quale insegnante ti senti di dire grazie?

Io ricordo due figure molto importanti per me, Patrick Rossi Gastaldi che mi fece scoprire la mia vena attoriale e Luca Pitteri mio principale insegnante di canto. Ci furono poi diverse figure che si inserirono nel programma proponendo discipline interessanti come quella della lavorazione del vetro con il maestro vetraio Martino Vertova. Adoravo le sue lezioni ed ho scoperto grazie a lui che la Vetrofusione mi piace molto, e non escludo in futuro di portare avanti questa passione.

Come hai vissuto l'allontanamento dai riflettori? Qualche rimpianto?

Subito dopo il programma no però negli anni a seguire ci sono stati dei momenti più bui, dei periodi delicati dove non era sempre facile stare sul pezzo e il dolore più grande è stato creato dal mondo discografico che all?epoca non aveva lo stesso approccio con i talent che ha oggi. All?epoca i talent non erano ben visti dalla discografia. Ma è anche vero che negli anni mi sono presa le mie rivincite.

Quando si partecipa ad Amici, si è molto giovani. Come si riesce a gestire la popolarità improvvisa? É stato difficile?

Non si riesce a gestire perchè nel giro di poco sei sempre sotto lo sguardo delle persone. In alcuni momenti non è stato facile ma devo dire che non mi sono fatta prendere troppo dal panico o dall?ansia e sono andata avanti. Ho avuto dei momenti di paura quando magari mi trovavo di fronte una persona che, diventata troppo fanatica, assumeva degli atteggiamenti che potevano diventare pericolosi.

Com?è stato il tuo post Amici/Saranno Famosi?

Ho lavorato nel teatro musicale (musical e spettacoli) ho fatto tanti tributi e collaborazioni e nel doppiaggio cinematografico, ho fatto una piccola cosa nel cinema in ?fuga di cervelli? il primo film di Paolo Ruffini, ho pubblicato un album ?I miei colori? ed ora sto lavorando ad un nuovo progetto, ad ottobre è infatti uscito il mio singolo "L?ombra di un bonsai".

Hai continuato a seguire il programma? C'è qualcuno per cui fa il tifo quest'anno?

Non ho più tanto seguito il programma dopo la mia edizione.