Arisa avverte: "Resto ad Amici, ma ad una condizione"

È già partito il toto nomi per la prossima edizione di Amici, al via a settembre. Neanche il tempo di far calare il sipario sulla stagione televisiva attuale che l'attenzione del pubblico è già concentrata sul futuro. Uno dei nomi in ballo è in particolare quello di Arisa, che quest'anno si trovava in squadra con Raimondo Todaro. La sua presenza è stata confermata anche per l'autunno? A rompere il silenzio ci pensa lei, attraverso le pagine di Diva e Donna: "Sto aspettando di parlare con la produzione", dice. "Bisogna che troviamo una modalità per collaborare, se loro mi vogliono ancora, facendo in modo che io possa fare anche le mie cose. Questo talent mi dà sempre tantissimo. Adoro stare lì, però la mia vita non si può fermare lì".

Insomma Arisa - le cui esibizioni hanno incantato il pubblico del talent show di Canale 5 - lascia intendere di voler lasciare una porta aperta allo staff, sebbene nulla sia ancora certo. È evidente che l'intenzione è anche quella di portare avanti, di pari passo, il suo lavoro di cantante.

Intanto altri dilemmi rendono poco chiaro il cast del prossimo Amici. Pare infatti che anche Todaro, prof di danza da un paio d'anni, sia in procinto di lasciare: le malelingue parlano in particolare di una presunta antipatia con la padrona di casa Maria De Filippi. Al contrario una sedia confermata sembra quella di GIuseppe Gioffrè, il ballerino che quest'anno ha partecipato come giudice e che, secondo le voci, sarebbe pronto a prendere il posto di professore.