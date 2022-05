Amici, anticipazioni semifinale: "Dario si è sentito male, Alessandra Celentano lo ha umiliato"

Dopo un'intera stagione in cui Alessandra Celentano ha criticato Dario Schirone accusandolo di avere atteggiamenti presuntuosi e di non avere tecnica, la situazione sarebbe degenerata. Pare infatti che, nel corso della semifinale di Amici, in onda domani sabato 7 maggio, l'insegnante si sarebbe scagliata contro l'allievo al punto che lui, subissato dalle critiche, avrebbe avuto un leggero malore.

Pochi i dettagli sull'accaduto, che sarà chiarito con certezza solamente domani sera, ma sembrerebbe proprio che Dario abbia chiesto di lasciare lo studio dopo essere scoppiato in lacrime. Le prime indiscrezioni raccontano infatti che il giovane sarebbe finito al centro dell’ennesimo scontro tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini, quest'ultima scesa in campo per difenderlo a spada tratta. E la lite sarebbe degenerata a tal punto che il ballerino "si è sentito male e si è rivolto alla sua insegnante sostenendo di non riuscire nemmeno a respirare".