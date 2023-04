Ascolti tv: chi ha vinto tra "Il Patriarca" e "Ci vuole un fiore"

La sfida del venerdì sera ha visto ancora una volta uno scontro a colpi di telespettatori tra l'attore romano Claudio Amendola, protagonista della serie tv Il Patriarca su Canale 5, e il cantante torscano Francesco Gabbani, attualmente conduttore dello show Ci vuole un fiore su Rai Uno. A vincere questa sfida tra le due reti ammiraglie e, quindi, a conquistarsi una maggiore fetta di pubblico è stata la serie tv Il Patriarca che ha incollato davanti al video 2.691.000 spettatori con uno share del 16.4% che, però, è decisamente inferiore a quello della puntata di debutto della scorsa settimana. Secondo posto per Ci Vuole un Fiore che ha conquistato 2.072.000 spettatori pari al 13.1% di share.

Tutti gli ascolti tv di venerdì 17 aprile negli altri canali

The Good Doctor 6 debutta con 948.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 Run All Night – Una notte per sopravvivere ha raccolto 889.000 spettatori (5%). Su Rai3 Tre piani è seguito da 896.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.293.000 spettatori (9.2%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 739.000 spettatori pari al 5.7%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 524.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Fratelli di Crozza interessa 1.078.000 spettatori (5.7%).