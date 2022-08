Come mai una semplice commedia sui vampiri sta dominando la top 10 di Netflix

Day Shift

Tutto ci si poteva aspettare tranne che a dominare la classifica Netflix dei film più visti nel vivo dell'estate 2022 sarebbe stata una comedy sui vampiri. In effetti, però, non si può negare che Day Shift, il nuovo film Netflix con Jamie Foxx e Snoop Dog stia piacendo proprio a tutti, scalzano dal primo posto nella top 10 dei titoli più visti della piattaforma di streaming anche il fenomeno Purple Hearts che, in pochissimi giorni, è diventato uno dei film Netflix più visti di sempre dal pubblico. Ma come fa una commedia vampiresca un po' stile anni '90 ad appassionare così tanto? Dei motivi ci sono e guardando questo film li si riconosce subito.

Se la trama di Day Shift è piuttosto basilare e senza troppi risvolti inaspettati, ciò che colpisce di questo film è proprio la "familiarità" che si percepisce guardandolo, quel senso di "casa", di "già conosciuto" che ci dà una sorta di conforto emotivo e ci ritrasporta nel vivo degli anni '90 quando a dominare le scene in tv erano i combattimenti alla Walker Texas Ranger e le storie di vampiri alla Buffy. E proprio quest'ultimo titolo, infatti, ha qualcosa a che fare con il nuovo film Netflix, Day Shift perché il suo regista, JJ Perry, altro non è che uno degli stuntman della famosissima serie con Sarah Michelle Gellar nei panni della cacciatrice più famosa al mondo e, nel film, infatti, quei combattimenti tra vampiri e cacciatori ci riportano immediatamente tra le strade di Sunnydale, anche perché ci troviamo sempre in California.

Inoltre a rendere piacevole questo film, oltre al suo vibe anni '90 è la sua leggerezza e, d'estate c'è bisogno di spensieratezza. Senza troppo impegno psicologico, Day Shift scorre bene e diventa un'avventura losangelina interessante e a tratti anche divertente. In più a corredare il tutto, ci sono diversi volti noti tra cui il protagonista Jamie Foxx, il cantante Snoop Dog che interpreta un altro personaggio principale della storia e, il vampiro cattivo, altro non è che Laurel di How To Get Away With Murder, Karla Souza.

Raccontando il tentativo di un padre che cerca di dare un futuro migliore alla figlia uccidendo vampiri, Day Shift diventa un modo per passare una serata leggera in compagnia, tra lunghissimi combattimenti, teste mozzate, canini succhiasangue e tutto l'amore di un padre per la propria bimba. Semplice ed efficace ma, a guardare i suoi risultati, il pubblico sembra aver bisogno proprio di questo.

Voto: 6 e mezzo