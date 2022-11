L'accesissimo faccia a faccia tra Antonella Fiordelisi e Guendalina Tavassi: "Sei una stupida"

Il ciclone Guendalina Tavassi si è abbattuto sulla Casa del Gf Vip. La sorella di Edoardo è entrata nel Loft di Cinecittà per riabbracciare il fratello. Con l’occasione l’influencer romana ne ha anche approfittato per redarguire Antonella Fiordelisi, rea di sparlare del videomaker.

Un’accesa querelle

“Mi è dispiaciuto sentire delle cose. Hai sparlato di mio fratello. Mio fratello è profondo ma selettivo. C’è una cosa chiamata ironia, ma la riconosco solo le persone dotate di intelletto”, ha esordito l’ex gieffina, che ha continuato. “Non dire baggianate. Non puoi permetterti di fare un discorso di selezione a mio fratello. Fino a due secondi fa stavi con Gianluca per poi metterti con Edoardo. Poi cerchi Antonino ma lui ha altre persone che non sei tu”. La Fiordelisi da brava schermitrice va subito all’attacco accusando Guendalina di essere entrata nella Casa ed usarla per fare show. “Forse capisco che non ti è bastato lo spettacolo con mio fratello e avevi bisogno di altro. Almeno io ho studiato”, punzecchia la ragazza. La Tavassi tenta di rimetterla al suo posto. “Ma tu vuoi dare lezioni a noi? Non è che puoi fare l’avvocato, sei venuta al Grande Fratello”.

Il clamoroso errore di Antonella

“Quousque tandem patientia mia”, controbatte Antonella, cercando di rifarsi erroneamente all’orazione cineroniana. “Forse volevi dire quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra?”, la riprende prontamente Signorini. Nonostante la pessima figura la salernitana non si abbatte e si scaglia nuovamente contro Guendalina. “Penso che queste persone che vengono sono di basso livello. E’ un'ironia stupida”. La Tavassi non ci sta e replica. “Non puoi denigrare il Grande Fratello, vai a fare latino e greco”. Insomma una querelle davvero accesa e altisonante, tanto che deve intervenire lo stesso Alfonso Signorini a dividere le due donne.