Edoardo Tavassi pazzo di Micol Incorvaia: "Mi piace un botto"

Edoardo Tavassi è entrato nella Casa del Grande Fratello con una missione: trovare una donna da sposare. Tuttavia il videomaker non trova pane per i suoi denti nel loft di Cinecittà, dove tutte le ragazze sono fidanzate o lo trovano solo simpatico. C'è però solo una coinquilina con cui il fratello di Guendalina sembra avere un feeling particolare, è Micol Incorvaia, sorella di Clizia, anche lei new-entry del reality.

Le parole di Edoardo su Clizia

I due condividono tante passioni comuni, e Tavassi ne è convinto: è lei quella giusta per lui. Edoardo si trova a parlare della particolare intesa con la siciliana proprio con Edoardo Donnamaria, ex dell’Incorvaia che ben la conosce. Il romano confida al volto di Forum che Micol gli piace molto, oltre che esteticamente anche caratterialmente, tanto da poterla vedere nella sua vita al di fuori della Casa.

“Lei è dolce. Carina. Si butta. È bella sta cosa. Io dico a livello di interesse e tutto… a me Micol piace un botto. È carina in tutto. Però di testa mi piace tutto. Abbiamo più roba io e lei rispetto a te e lei capito? Tipo lei legge, vede gli anime… Tutta sta roba”. Insomma Edoardo è convinto che la Incorvaia sia la sua anima gemella. Loro avrebbero molte più cose in comune rispetto a quante Micol ne conviveva con Edoardo: “Si si. Lei non era il mio tipo quindi sono andato oltre l’estetica. Più sulla testa. Non perché quello sia importante però quando esci con una fai tutte le valutazioni del caso. No? Diciamo che non siamo andati d’accordo perché lei è una polemica, stavamo in macchina ha detto cose che non mi piacevano. Lì per lì non ho detto niente perché vabbè sono un co***one. Poi dopo ho sbroccato”, ha spiegato Donnamaria.

Edoardo conviene, anche se tenere testa a Micol è piuttosto difficile visto che ha un bel caratterino:”Beh oltre l’estetica dai, brutta non è. Sicuramente è tosta. Quello sì, si vede.”, conclude compiaciuto il videomaker.