L'amore di Gigi Proietti per la figlia Carlotta, spesso con lui sul palco e sul set

"I pochi figli d'arte con cui mi sono confrontata dicono: 'Un conto è mio padre, un altro è l'attore'. Io invece non riesco a separare i due ruoli. Mio padre è un tutt'uno con il suo lavoro", così Susanna Proietti, qualche tempo fa, in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, parlava del papà. Gigi Proietti era Gigi Proietti anche a casa, difficile - se non impossibile - lasciare fuori la porta tanta maestria, ma soprattutto l'amore viscerale per l'arte, quello che ha trasmesso ad entrambe le figlie, Susanna e Carlotta. La prima, più timida, oggi lavora nel mondo dello spettacolo ma dietro la quinte, mentre la secondogenita ha seguito le orme del padre e il palcoscenico l'ha calcato per la prima volta proprio insieme a lui, in occasione di uno show per festeggiare i suoi 40 anni di carriera, 'Serata D'Onore', in scena al Teatro Brancaccio di Roma. Quella sera sul palco c'era anche Susanna, per Carlotta, invece, fu la prima delle tante che sarebbero arrivate dopo.

Carlotta Proietti, l'ombra di papà Gigi

Carlotta Proietti, cantautrice e attrice, fu protagonista anche di uno dei suoi spettacoli teatrali più recenti e amati, 'Cavalli di Battaglia', in replica per diversi anni. Papà Gigi le lasciava il palco, tra una pausa e l'altra dei suoi monologhi e gag, pieno di ammirazione per la sua voce. Poi Carlotta ha iniziato a camminare da sola sui palcoscenici dei più importanti teatri di Roma, ma lui era sempre in prima fila, accanto alla moglie Sagitta. E insieme, tutti e tre, si incontravano spesso in platea al Sistina, o al Quirino, amanti di quel teatro che oggi piange uno dei suoi più grandi maestri. Con il padre ha anche recitato nella fiction di Rai1 'Una pallottola nel cuore', in onda nel 2016, dove Gigi Proietti vestiva i panni di Bruno Palmieri, un giornalista di cronaca nera che si occupava di cold case, e lei era una sua collega. Ma non fu l'unico set che condivisero. Nel 2019, infatti, furono entrambi protagonisti in una puntata del prograamma di Alberto Angela 'Ulisse - Il piacere della scoperta', mentre l'anno prima erano apparsi in tv, su Rai2, a 'Guarda... Stupisci' - condotto da Renzo Arbore e Nino Frassica - dove si erano divertiti a cantare insieme.

Un papà generoso

Artista e padre generoso Gigi Proietti, che non solo ha messo a disposizione, con la sua accademia, l'arte e il talento a chiunque volesse imparare a fare questo mestiere, ma non si è nemmeno mai tirato indietro quando c'era da incoraggiare giovani artisti. Come sua figlia Carlotta. Lo scorso aprile, durante il lockdown, l'attore comparì su Instagram in uno dei suoi video girati a distanza con altri cantautori e interpretò, suonando una piccola chitarra, 'That's Amore'. Quello, per lui, era davvero l'amore: sua figlia cresciuta a pane e arte.