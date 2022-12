La gaffe di Alfonso Signorini: spoilera il nome della figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Tanti ex vipponi del Grande Fratello hanno coronato il loro sogno d’amore una volta usciti dalla Casa più spiata d’Italia. Dopo Francesca Cipriani e Alessandro Rossi che lo scorso sabato sono convolati a nozze, è stata la volta di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, che hanno deciso di allargare la famiglia.

La coppia ospite a Verissimo ha rivelato il sesso del bebè in arrivo, tuttavia Alfonso Signorini nel corso della puntata del reality ha rovinato un momento speciale della coppia.

Lieti eventi al Gf Vip

Il conduttore ha voluto aprire la nuova diretta del reality facendo le felicitazioni agli ex concorrenti che nello scorso weekend hanno vissuto un lieto momento. Dapprima Signorini ha rivolto il suo augurio alla Cipriani ed il neo-marito. Il giornalista avrebbe dovuto essere testimone della sposa, tuttavia alla fine ha disertato le nozze, tanto che è stato dovuto sostituire d’urgenza da Giucas Casella. Il milanese non si è pronunciato sulla sua commentatissima assenza, limitandosi ad inviare le congratulazioni agli sposini.

E’ stata poi la volta di festeggiare un altro lieto evento targato GF Vip. Il bebè in arrivo di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip ha scoperto, nello studio di Verissimo, di aspettare una bambina. I due futuri genitori accoglieranno, tra cinque mesi, una bimba apparendo più innamorati ed emozionati che mai.

Il passo falso di Signorini

Signroini ha voluto far arrivare il suo affetto anche a Sophie e Alessandro, commentando: “Aspettano una bambina. Si chiamerà Celine”. “Che bel nome!”, esclama entusiasta Sonia Bruganelli. Pasticcio fatto. Dopo qualche momento Giulia Salemi, opinionista social, fa notare al conduttore di aver commesso un passo falso: “Hai spoilerato il nome della bambina. Io non ti dirò più nulla”.

“Sì, si chiamerà Celine”, asserisce Alfonso interdetto, non comprendendo di aver bruciato alla coppia la rivelazione del nome Il presentatore la prende a ridere. “Io che sbaglio sempre i nomi, l’unico nome che non dovevo dire l’ho detto”. Non resta che scoprire la reazione di Sophie e Alessandro. Chissà come prenderanno lo spoiler del giornalista.