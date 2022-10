Gf Vip, Antonino e Giaele, effusioni bollenti sotto le coperte. Lui:"Fai piano". Il video

Antonino Spinalbese e Giaele De Donà si sono lasciati andare sotto le coperte in atteggiamenti intimi piuttosto "bollenti" che la dicono lunga sul loro presunto rapporto "d'amicizia". I due vipponi, che fino a poco fa erano solo due colleghi di reality, si sono avvicinati sempre di più dopo l'uscita di Ginevra Lamborghini dallo show e, a oggi, sembrano essere qualcosa di più di due semplici amici. Se il presunto flirt tra i due sembrava essere solo un pettegolezzo all'interno della casa, oggi, alcune immagini hot dello spezzino con la veneta, dimostrano che tra l'ex fidanzato di Belen Rodriguez e l'ex concorrente di Ti spedisco in convento c'è dell'altro. I due, infatti, sono stati ripresi dalle telecamere del Gf mentre, sotto le coperte, si avvicinavano l'un l'altra con effusioni piuttosto bollenti e inequivocabili.

"Fai piano" le dice lui mentre fa di tutto per non farsi vedere dalle telecamere e per nascondere le prove del suo ormai innegabile flirt con Giaele. Antonino, finora non si era mai sbilanciato sui suoi sentimenti verso la ricca veneta che, invece, ha ammesso fin da subito di provare qualcosa per il papà di Luna Marì nonostante sia sposata con il ricco americano, Brad Beck, con cui, però, ha un matrimonio aperto e quindi non esclusivo. Le immagini che vedono Antonino e Giaele vicini più che mai hanno fatto il giro dei social venendo commentate da tantissimi e lo stesso profilo ufficiale del Gf VIp le ha postate.

Giaele, prima di finire sotto le coperte con il suo Antonino l'ha provocato: "Hai paura di rimanere da solo con me?" gli ha detto per poi aggiungere: "A Carnevale sarai così innamorato di me che non te ne andrai più. Inutile che fai il fenomeno” e, così, i due si sono concessi un momento di intimità e negare l'evidenza, adesso, sarà davvero impossibile.