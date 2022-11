L'insensibilità di Antonino Spinalbese: "Adesso capiamo meglio Belén"

Al centro della puntata del Grande Fratello Vip di stasera la tormentata liaison Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Una relazione infuocata già terminata di recente per volontà dell’ex di Belen Rodriguez. L’hair stylist pretende infatti di più, a suo dire Oriana è eccessivamente insensibile e superficiale per lui. Il 27enne non vuole accontentarsi e cerca una compagna con cui avere un legame più profondo, specie per la figlioletta Luna Marì: “Vorrei trovare la donna perfetta per mia figlia”.

Il vip è stato particolarmente colpito da un accostamento che l’ha fatto allontanare definitivamente dalla modella. La regina dei reality spagnoli ha infatti messo a confronto la mancanza che Antonino sente per la sua bambina a quella che lei stessa prova per il suo cane. Per il ligure tutto ciò è talmente grave da portarlo ad una decisione irrevocabile: la frequentazione è ormai conclusa.

Ad acuire i dubbi di Antonino anche l’ingresso nella Casa di Ginevra Lamborghini, con cui Spinalbese aveva avuto un flirt prima dell’ingresso di Oriana. Nonostante l’avvicinamento alla Marzoli il coiffeur mostra ancora un debole per la rampolla della casa automobilistica. L’influencer venezuelana assiste alla scena al miele tra i due e per lei trattenere le lacrime per lei è impossibile.

“Vaff****”, esclama la modella adirata, abbandonando il giardino dove si consuma il randez-vous. Antonino non mostra pentimenti per il suo comportamento, e Sigorini ci tiene ad avere l’ultima parola: “Capisco un po’ meglio Belén. Belén, sei tutti noi”, conclude il presentatore esterrefatto dall'atteggiamento insensibile e duro del giovane.