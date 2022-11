Gf Vip, Edoardo ad Antonino: "Certo che passare da Belen a Oriana". È bufera

La storia d'amore tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez è un kolossal per Edoardo Tavassi, che nei giorni scorsi ha ascoltato rapito e curioso i racconti dell'hairstylist su come è riuscito a conquistarla. Antonino ha parlato del loro primo incontro - a casa di lei, quando lui era andato per farle i capelli e poi è rimasto a cena insieme ad altre persone arrivate dopo - e dei messaggi che si sono mandati per giorni fino a innamorarsi.

Impossibile per Edoardo trattenere lo stupore ma anche l'ammirazione nei confronti dell'amico, riuscito nella missione quasi impossibile di conquistare una delle donne più belle della tv italiana. "Io se ricevevo un messaggio di Belen mi sarei già sentito male" ha commentato ironico (ma neanche poi tanto) Tavassi nelle clip della settimana mostrate ieri sera in diretta. Poi quell'uscita: "Certo che passare da Belen a Oriana, beh, come dire". Un'affermazione che ha ferito Oriana Marzoli, nuova fiamma di Antonino, ormai in rotta totale con Edoardo.

Certe parole, però, hanno scatenato anche i fan spagnoli dell'influencer, che sui social gli danno del bullo e condannano i suoi atteggiamenti "maschilisti". "Io non capisco come agli italiani possa piacere un energumeno come questo" scrive un utente, e ancora: "In Spagna Tavassi sarebbe già stato espulso", "Comportamento vergognoso questo di Tavassi. Machismo e xenofobia dentro al Grande Fratello", "Dobbiamo unirci per eliminare questo! No al bullismo contro Oriana". Dure critiche arrivano anche da una parte del pubblico italiano, che giudica quella nei confronti di Oriana un'uscita decisamente infelice. E se fuori la Casa gli animi si surriscaldano, dentro sono infuocati. Il volto di Telecinco promette battaglia e gela Edoardo: "Non deve più rivolgermi la parola né guardarmi in faccia".